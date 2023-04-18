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Російські війська атакували промислову інфраструктуру в Миколаївській області

обстріли миколаївської області, миколаївська область, війна
Уламок іранського БПЛА. Фото: Facebook Івана Кухти

Вночі окупаційні війська Російської Федерації завдали удару БПЛА по Снігурівській громаді в Миколаївській області.

Про це повідомили глава військової адміністрації Іван Кухта та пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Росіяни застосували іранські дрони-камікадзе. 7 БПЛА влучили в 2 об'єкти промислової інфраструктури на території населених пунктів Снігурівської громади.

"Близько 02:30 в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні Миколаївської ОДА.

Кухта додав, що ворог продовжує і, ймовірно, буде продовжувати обстріли. Тому він закликав всіх бути пильними.

Нагадаємо, у Великодню ніч окупанти обстріляли Миколаївщину, внаслідок атаки двоє дітей загинули. Тоді ж у місті Снігурівка було пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури і житлові будинки.

Напередодні, 13 березня внаслідок обстрілу Миколаївської області загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., тоді  ж дитину 7 років госпіталізували. 

Автор:
Віта Молодан