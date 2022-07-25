Російські війська не можуть вийти на адмінмежу Луганської області, - ОВА

Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки не можуть вийти на адмінкордони Луганської області.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли по населеним пунктам Луганщини, які межують з Донецькою областю.

Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.

"Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди", - зазначив Гайдай.

За його словами, окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини.

"Але поки "завмерли" в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами. Як от на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині", - підкреслив Гайдай.

По всіх цих напрямах росіяни не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі.

Населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь з реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники.

"Шостий місяць Луганщина протидіє російському вторгненню. Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла "друга армія світу". Амбітні наміри порушили ЗСУ", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, у Луганській області поблизу Лисичанська під смертельний вогонь Збройних сил України потрапив ОМОН із Сахаліна. Зокрема, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими.