Російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені (ФОТО)

Армія Російської Федерації протягом доби атакувала 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі.

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Про це 24 грудня повідомила пресслужба Національної поліції.

Зокрема, під ворожим вогнем опинилися Авдіївка, Бахмут, Лиман, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, селах Тоненьке, Ласточкине, Переїзне, Єлизаветівка, Петрівка. Російські військові вели вогонь із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії, танків, мінометів.

Загалом окупанти за 24 години зруйнували та пошкодили 27 цивільних об'єкта – 19 житлових будинків, школу, гаражі, автомобіль.

З реактивної артилерії російські війська накрили місто Курахове. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки. В Лимані внаслідок атак постраждав місцевий житель, пошкоджено 5 приватних осель.

По Краматорську двічі били з ЗРК "С-300". Ворожі снаряди поцілили в школу, багатоповерхові та приватні будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів у Часовому Ярі та Єлизаветівці є поранені.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 56 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 33 570 осіб, серед них 4995 – діти, 1964 – люди з інвалідністю.

Нещодавно, 22 грудня, повідомлялося, що окупанти також обстрілували Часів Яр, Краматорськ та Курахове Донецької області. Тоді постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура.

До цього, 13 грудня, в Краматорську загарбники влучили у промислову зону та у корпус Інституту техніки та менеджменту.