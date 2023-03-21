ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська обстріляли Часів Яр. Є жертви

Обстріл Донецької області, обстріл Часового Яру
Армія РФ зруйнувала будинок в Часовому Ярі. Фото: Telegram-канал керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака

Окупаційні війська Російської Федерації 21 березня завдали удару по Часовому Яру Донецької області. Внаслідок влучання снаряда у будинок загинула подружня пара літніх людей.

Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус та речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає "Суспільне".

За інформацією станом на 17:00 росіяни пошкодили близько 15 приватних та багатоповерхових житлових будинків.

"Наразі відомо про подружню літню пару, яка загинула внаслідок влучання снаряда у їхній будинок", — розказала Мєдвєдєва, додавши, що також житель багатоповерхівки отримав поранення.

Чаус зауважив, що окупанти завдають удари невибірково, намагаються знищити місто.

За попередньою інформацією, 21 березня обстріл вівся з РСЗВ "Торнадо". Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2. ст 438.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко напередодні повідомив, що протягом доби, 20 березня російські окупаційні війська двічі здійснили артобстріл та завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. У місті пошкоджено будинки, територія АКХЗ та харчове підприємство. За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини.

Також відомо, що 20 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Також у Костянтинівці обстрілами пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, у Бахмуті - 3 багатоповерхівки.

Автор:
Віта Молодан