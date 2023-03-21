Російські війська обстріляли Часів Яр. Є жертви

Окупаційні війська Російської Федерації 21 березня завдали удару по Часовому Яру Донецької області. Внаслідок влучання снаряда у будинок загинула подружня пара літніх людей.

Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус та речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає "Суспільне".

За інформацією станом на 17:00 росіяни пошкодили близько 15 приватних та багатоповерхових житлових будинків.

"Наразі відомо про подружню літню пару, яка загинула внаслідок влучання снаряда у їхній будинок", — розказала Мєдвєдєва, додавши, що також житель багатоповерхівки отримав поранення.

Чаус зауважив, що окупанти завдають удари невибірково, намагаються знищити місто.

За попередньою інформацією, 21 березня обстріл вівся з РСЗВ "Торнадо". Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2. ст 438.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко напередодні повідомив, що протягом доби, 20 березня російські окупаційні війська двічі здійснили артобстріл та завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. У місті пошкоджено будинки, територія АКХЗ та харчове підприємство. За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини.

Також відомо, що 20 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Також у Костянтинівці обстрілами пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, у Бахмуті - 3 багатоповерхівки.