Російські війська обстріляли Чернігівську область. Є руйнування

Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли населений пункт на прикордонні Чернігівської області. Про це в Facebook повідомило оперативне командування "Північ".

21 квітня з 06:17 до 07:40 в регіоні зафіксували 34 влучання ворожих снарядів. В ОК вважають, що окупанти вели вогонь по прикордонних населених пунктах зі ствольної артилерії та міномету 120 мм.

Зокрема, під вогонь потрапило село Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби.

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила, додали в ОК.

Нагадаємо, під час обстрілу Чернігівської області у березні ворог також застосував міномет калібру 120 мм. Внаслідок дій загарбників тоді згорів один приватний будинок та загинув житель населеного пункту Городище.

До цього, у лютому чотири людини загинули внаслідок потрапляння 120-міліметрової міни в погріб приватного будинку в селі Єліне Сновської громади, розташованому за 3 кілометри від російського кордону.