Російські війська обстріляли дитячий садок у Вовчанську (ФОТО)

У Харківській області протягом доби 28 квітня російські війська продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, як повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу Вовчанська було значно пошкоджено будівлю дитячого садочка. Крім того, в селі Нестерне Вовчанської громади обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми.

Фото: Харківська обласна прокуратура

"Внаслідок ракетного удару по Куп'янську також майже зруйновано одне приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив очільник регіону.

В ході робіт з розмінування за минулу добу піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежили майже 15 га території та знешкодили 104 вибухонебезпечні предмети.

Як уточнюють у Харківській обласній прокуратурі, обстріл дитсадка у Вовчанську стався 28 квітня ще близько 6:30: російські військові влучили у дах будівлі, вона частково зруйнована.

Також повідомляється про обстріл села Петропавлівка (центр громади в Куп’янському районі). Там горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп‘янської окружних прокуратур розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що напередодні у Вовчанську обстрілами було пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та пожежно-рятувальної частини.