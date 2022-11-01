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Війна Війна
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Події
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Російські війська обстріляли фосфорними снарядами Бахмут

Російські війська обстріляли фосфорними снарядами Бахмут

Військові Російської Федерації вдарили по Бахмут Донецької області фосфорними бомбами. Про це один із окупантів розповів своїй дружині.

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Служба безпеки України перехопила і опублікувала запис розмови.

"Окупанти все більше розуміють, що їхня «спецоперація» приречена на провал, тому систематично запускають свої "салюти" по населених пунктах сходу України", — прокоментували в СБУ.

Російський військовий під час розмови телефоном розповів про свої "враження" від того. Що РФ застосовує незаконні боєприпаси.

"Наші хохлів фосфором палили. Салюти були вночі. Ця х***я, якщо на шкіру потрапляє, на тіло, пропалює до кісток. І пряме заграва таке, п***а була", — каже окупант дружині і запевняє, що така зброя у цій війні є тільки у РФ, тому Україна ніяк би не могла застосувати її.

В СБУ зазначали, що навіть такі методи не допоможуть окупантам, і вони обов’язково відповідатимуть за свої злочини.

Слідчі документують їх і вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ оприлюднювала перехоплену розмову росіян, в якій окупант розповідав, що у професійних військових армії країни-агресора РФ набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих, але навіть її замало, щоб вижити в Україні. Тож провоювавши на українській землі близько 2 місяців, окупанти цілими підрозділами розривають контракти.

Завдяки перехопленням також стало відомо, що ув’язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська російської армії.

Автор:
Віта Молодан