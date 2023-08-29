Російські війська обстріляли Куп'янськ: загинув охоронець м'ясокомбінату (ФОТО)

Однак людина загинула й одна поранена внаслідок обстрілу Куп'янська з боку російських окупаційних військ 29 серпня. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу в місті загинув цивільний чоловік віком 45 років. Пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, де загиблий працював охоронцем.

Також у Куп'янську пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік, але від госпіталізації він відмовився.

Як зазначають в обласній прокуратурі, обстріл стався близько 8:30 вівторк. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (статті 438 Кримінального кодексу.

Фото: Telegram/synegubov/6938 Фото: Telegram/synegubov/6938 Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Окрім цього, повідомляється, про пошкодження внаслідок ворожого обстрілу приблизно о 5:00 ранку багатоквартирного будинку в Куп'янську. Також житловий будинок був пошкоджений напередодні внаслідок обстрілу російськими військовими села Курилівка Куп'янського району.

Нагадаємо також, що вранці 26 серпня під час обстрілу села Подоли Курилівської громади один зі снарядів влучив в будівлю кафе, через що загинули 28-річна жінка та 70-річний чоловік. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.