Російські війська обстріляли Курахове — 8 людей загинули

Військові Російської Федерації 7 грудня відкрили вогонь по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирних жителів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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За попередньою інформацією, росіяни вбили вісьмох людей в Кураховому, ще п'ятеро мешканців дістали поранення.

Окупанти відкривають вогонь по мирним жителям. Фото: Telegram Тимошенка

Цілями військових РФ були заправки, житлові будинки, ринок та автостанція.

"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню", —уточнив Тимошенко.

Військові РФ обстрілюють житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Фото: Telegram Тимошенка

Зазначимо, що наразі саме в Донецькій області точаться найтяжчі бої, про що неодноразово повідомляв президент Володимир Зеленський. Найактивніші бойові дії ведуться поблизу Бахмута та Соледара.

Проте, в ISW впевнені, що саме Бахмут став пасткою для армії РФ. Крім цього, окупанти нерідко виявляються затиснутими у невеликих населених пунктах.