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Російські війська обстріляли Новобаварський район Харкова, є поранені (ФОТО)
Ввечері 4 вересня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу в Новобаварському районі Харкова. Як повідомляє обласна прокуратура, обстріл було здійснено близько 18:20.
За попередніми даними, ворожа армія випустила по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Внаслідок цього пошкоджено приватні будинки, а сусідній багатоповерхівці вибито вікна. Отримали поранення чоловік та жінка.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу). У подальшому матеріали провадження будуть передані за підслідністю до Управління Служби безпеки України в Харківській області.
При цьому як повідомив спікер прокуратури виданню "РБК-Україна", наразі відомо вже про трьох поранених: окрім 65-річних чоловіка й жінки, це 23-річний чоловік. Значні пошкодження отримали чотири приватні будинки, на місці утворилася воронка розміром 7х7 метрів та 3,5 метри глибиною.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо також, що мер Харкова Ігор Терехов та начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили про вечірній обстріл не тільки в Новобаварському районі, а ще й у Холодногірському.
Нагадаємо, що Новобаварський район Харкова обстрілювався, зокрема, у ніч на 3 вересня: тоді удар прийшовся біля однієї з шкіл, а постраждалих не було. В свою чергу, в ніч на 4 вересня внаслідок ракетного удару згорів ресторан в Київському районі міста.