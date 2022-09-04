Російські війська обстріляли Новобаварський район Харкова, є поранені (ФОТО)

Ввечері 4 вересня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу в Новобаварському районі Харкова. Як повідомляє обласна прокуратура, обстріл було здійснено близько 18:20.

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За попередніми даними, ворожа армія випустила по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Внаслідок цього пошкоджено приватні будинки, а сусідній багатоповерхівці вибито вікна. Отримали поранення чоловік та жінка.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу). У подальшому матеріали провадження будуть передані за підслідністю до Управління Служби безпеки України в Харківській області.

При цьому як повідомив спікер прокуратури виданню "РБК-Україна", наразі відомо вже про трьох поранених: окрім 65-річних чоловіка й жінки, це 23-річний чоловік. Значні пошкодження отримали чотири приватні будинки, на місці утворилася воронка розміром 7х7 метрів та 3,5 метри глибиною.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначимо також, що мер Харкова Ігор Терехов та начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили про вечірній обстріл не тільки в Новобаварському районі, а ще й у Холодногірському.

Нагадаємо, що Новобаварський район Харкова обстрілювався, зокрема, у ніч на 3 вересня: тоді удар прийшовся біля однієї з шкіл, а постраждалих не було. В свою чергу, в ніч на 4 вересня внаслідок ракетного удару згорів ресторан в Київському районі міста.