Російські війська обстріляли Очаків. Є руйнування

Військові Російської Федерації 12 квітня, з 00:00 розпочали атаку на місто Очаків Миколаївської області. Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Для нанесення ударів по мирних жителях окупанти застосували артилерію.

Внаслідок обстрілів в Очаків зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання.

За даними Миколаївської обласної державної адміністрації, постраждалих внаслідок атак немає.

"У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", — уточнили в ОДА.

Раніше, 13 березня внаслідок обстрілу Миколаївської області загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., тоді ж дитину 7 років забрала швидка. До цього російські військові відкривали вогонь по Миколаївській області вночі 12 березня. Зокрема, під артилерійський обстріл потрапило місто Очаків.