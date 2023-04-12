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Російські війська обстріляли Очаків. Є руйнування

російська самохідна артилерійська установка (сау) "мста-с"
Російська самохідна артилерійська установка (САУ) "Мста-С". Фото: РИА Новости

Військові Російської Федерації 12 квітня, з 00:00 розпочали атаку на місто Очаків Миколаївської області. Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Для нанесення ударів по мирних жителях окупанти застосували артилерію.

Внаслідок обстрілів в Очаків зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання.

За даними Миколаївської обласної державної адміністрації, постраждалих внаслідок атак немає.

"У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", — уточнили в ОДА.

Раніше, 13 березня внаслідок обстрілу Миколаївської області загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., тоді  ж дитину 7 років забрала швидка. До цього російські військові відкривали вогонь по Миколаївській області вночі 12 березня. Зокрема, під артилерійський обстріл потрапило місто Очаків.

Автор:
Віта Молодан