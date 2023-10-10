Російські війська обстріляли прикордонне селище на Сумщині: загинула дівчина

Одна людина загинула 10 жовтня внаслідок обстрілу селища Угроїди Краснопільської громади. Про це повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації та обласній прокуратурі.

Фото з місця події не наводяться, однак відомо, що російські війська здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури території населеного пункту в період між 15:40 та 15:50.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено приміщення школи (вона знаходиться у 8 км від російського кордону). Важкі поранення отримала 13-річна місцева мешканка на ім'я Софія. Втім, від них вона померла ще в кареті швидкої допомоги.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато розслідування порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що минулої ночі, за даними ОВА, в Краснопільській громаді було зафіксовано 11 вибухів під час мінометного обстрілу, а протягом дня 9 жовтня на територію громади росіяни скинули чотири міни.