Російські війська обстріляли промислові підприємства в Донецькій області

Слов’янськ і Краматорськ Донецької області 5 травня потрапили під ворожий вогонь. Окупанти атакували промислові підприємства.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Фото: Facebook Павла Кириленка Фото: Facebook Павла Кириленка Фото: Facebook Павла Кириленка Фото: Facebook Павла Кириленка Фото: Facebook Павла Кириленка Фото: Facebook Павла Кириленка

У Слов’янську 2 ракети С-300 влучили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську — пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає. Водночас зафіксували пошкодження приміщень. Зауважимо, що все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

"Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять!", — прокоментував Кириленко.

Нагадаємо також, що за минулу добу, 4 травня, росіяни вбили двох і поранили ще п'ятьох жителів Донеччини.

Зокрема, окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього було пошкоджено корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Загалом в області було пошкоджено 56 будинків.