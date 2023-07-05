Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені

Одна людина загинула внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами ввечері 5 липня Білозерської громади Херсонської області. Як повідомляє обласна прокуратура, обстріл стався близько 19:00.

"Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення. Дані щодо потерпілих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

В свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що внаслідок удару по житлових будинках в Білозерці постраждали шестеро мирних людей. Зокрема, загинув 58-річний чоловік, котрий знаходився у гаражі. У самому його будинку сталася пожежа.

Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка. Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок віком 70 та 41 рік.

Крім цього, Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала фото наслідків масованого удару армії РФ по селу Шевченківка Нововоронцовської громади.

"По мирному населеному пункту зафіксовано з три десятки "прильотів". Через ворожі обстріли пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. На щастя, люди не постраждали", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо також, що вдень у середу окупанти обстріляли село Іванівка Дар’ївської громади, а також селище Антонівка та село Садове Херсонської громади. У всіх випадках були постраждалі.