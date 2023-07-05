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Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені

Фото: Херсонська обласна прокуратура
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Одна людина загинула внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами ввечері 5 липня Білозерської громади Херсонської області. Як повідомляє обласна прокуратура, обстріл стався близько 19:00.

"Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення. Дані щодо потерпілих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

В свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що внаслідок удару по житлових будинках в Білозерці постраждали шестеро мирних людей. Зокрема, загинув 58-річний чоловік, котрий знаходився у гаражі. У самому його будинку сталася пожежа.

Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка. Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок віком 70 та 41 рік.

Крім цього, Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала фото наслідків масованого удару армії РФ по селу Шевченківка Нововоронцовської громади.

Фото 2 — Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 3 — Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 4 — Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 5 — Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 6 — Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 7 — Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 8 — Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 9 — Російські війська обстріляли селище під Херсоном: є загиблий та поранені
Фото: Telegram/khersonskaODA

"По мирному населеному пункту зафіксовано з три десятки "прильотів". Через ворожі обстріли пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. На щастя, люди не постраждали", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо також, що вдень у середу окупанти обстріляли село Іванівка Дар’ївської громади, а також селище Антонівка та село Садове Херсонської громади. У всіх випадках були постраждалі.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов