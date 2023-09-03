Російські війська обстріляли селище під Херсоном: вбито чоловіка, поранено членів родини (ФОТО)

Одна людина загинула та чотири були поранені 3 вересня внаслідок обстрілів російськими військами деокупованої частини Херсонської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Так, за його словами, близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Білозерка. Під ворожий удар потрапила родина: 35-річний чоловік загинув на місці, а йго 36-річна дружина та 9-річна дочка були поранені і шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.

"Ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця", - повідомив очільник регіону.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (частини 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Зазначимо, що за минулу добу противник здійснив 79 обстрілів в Херсонській області, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА, авіації та зенітних установок. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 14 снарядів поціливши в релігійну споруду.

Внаслідок удару авіабомбами по селу Одрадокам’янка загинула одна людина і ще принаймні дві було поранено. Загалом в регіоні 2 вересня, за словами Прокудіна, внаслідок ворожих обстрілів було поранено шість людей.