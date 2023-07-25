Російські війська обстріляли село під Херсоном: є загиблий

Одна людина загинула 25 липня внаслідок обстрілу російською армією села Токарівка Дар’ївської громади Херсонської області. Про це повідомляють обласна прокуратура та начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, обстріл села стався близько 14:00. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. На місці працюють медики та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Крім того, як повідомляє Херсонська обласна адміністрація, у вівторок близько 13:00 також зафіксовано обстріл окупантами селища Комишани Херсонської громади. Снаряди влучили в приватні будинки.

Поранення дістала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні. У неї діагностовані численні забої та садна. Медики надали жінці необхідну допомогу, далі вона лікуватиметься амбулаторно.

Зазначимо, що фотосвідоцтва зазначених обстрілів влада чи прокуратура не публікують. Однак опубліковано наслідки російських обстрілів 24 липня у селі Тягинка. Там подекуди на місцях влучань виникли пожежі, які були оперативно ліквідовано, але загиблих чи поранених не було.

Нагадаємо, що за минулу добу противник здійснив на Херсонщині 46 обстрілів, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ "Град", гранатометів та безпілотників. Дві людини дістали поранення.