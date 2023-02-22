Російські війська обстріляли Херсонську область. Є загиблі

Окупаційні війська Російської Федерації 21 лютого завдали удару по селу Новотягинка Херсонської області. Відомо, що щонайменше двоє людей загинули.

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Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці", — розповів він.

Напередодні, 21 лютого, російські військові 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів 5 людей загинуло, а 16 отримали поранення. Того дня окупанти влучили в зупинку громадського транспорту.

Щодо області, то раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська накрили з артилерії село Бургунка на Херсонщині, були жертви та поранені.