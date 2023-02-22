- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Російські війська обстріляли Херсонську область. Є загиблі
Окупаційні війська Російської Федерації 21 лютого завдали удару по селу Новотягинка Херсонської області. Відомо, що щонайменше двоє людей загинули.
Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.Забронювати участь
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці", — розповів він.
Напередодні, 21 лютого, російські військові 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів 5 людей загинуло, а 16 отримали поранення. Того дня окупанти влучили в зупинку громадського транспорту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Щодо області, то раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська накрили з артилерії село Бургунка на Херсонщині, були жертви та поранені.