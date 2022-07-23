Російські війська обстріляли житловий район на півдні Миколаєва: є поранені

23 липня близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі мер міста Олександр Сєнкевич.

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"Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток. Наразі збираємо більш детальну інформацію про руйнування та постраждалих", - зазначив він.

В свою чергу, як повідомила на своїй сторінці у Facebook голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, мова йде про 16-річного хлопця, який отримав осколкове поранення.

"За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок. Під завалами люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", - додала вона.

Зазначимо, що зранку Сєнкевич повідомив, що російські окупанти близько 4:30 обстріляли "переважно один район міста" шістьма ракетами С-300, поціливши у приватне складське приміщення, де загорілись дерев’яні піддони, які зберігались надворі.

"Суха трава після обстрілів горіла і на відкритій території. Усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Інші влучання, за даними обласної військової адміністрації, були по околицях міста. Від вибухової хвилі та уламків пошкоджень зазнали два міські заклади освіти - в них вибиті вікна і двері. Також вікна вилетіли у п’яти багатоповерхівках", - розповів голова міста.

Нагадаємо також, що в суботу російські війська здійснили обстріл порту Одеси. Відбулося це вже на другий день після зобов'язання Росії не вчиняти жодних нападів на портові споруди, які беруть участь у реалізації ініціативи щодо поновлення морського експорту агропродукції за України.