Російські війська обстрілювали Миколаїв: пошкодили навчальний заклад та готель

Армія країни-агресора РФ вночі 15 серпня знову обстрілювала Миколаїв. Попередньо, без жертв та постраждалих.

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Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Російські терористи пошкодили ще один навчальний заклад у Миколаєві. В ньому обвалилась частина будівлі. Також внаслідок обстрілу близько 02:40 ночі пошкоджень зазнав готель на околицях міста", - зазначив мер.

Попередньо, без жертв та постраждалих.

"Наразі збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Подробиці повідомлю вам згодом", - підкреслив Сєнкевич.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, також ворог обстріляв с. Котляреве, с. Широке, с. Поляна. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Зазначимо, 13 серпня, близько 20:00, окупаційні війська РФ вчергове завдали удару по місту Миколаїв. Влучання зафіксували поблизу житлового будинку.