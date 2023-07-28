Російські війська завдали удару по Дніпру, влучивши у багатоповерхівку та будівлю СБУ: є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

Російські війська увечері 28 липня завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Пізніще він уточнив, що внаслідок російського удару було травмовано п'ятеро людей. Це четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім їм надана медична допомога без госпіталізації.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, уражено було також будівлю управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, що на вулиці Святослава Хороброго, 23.

"Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі. Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - заявив він.

Президент також опублікував відео, на якому видно наслідки влучання ракети у верхні поверхи розташованого навпроти УСБУ 12-поверхового житлового комплексу "Женева".

<div><br></div><div></div>

В свою чергу, Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що ліквідувала пожежу в адміністративній будівлі, що виникла внаслідок ракетного удару, опублікуваши фото з місця події.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу). Правоохоронці проводять роботу з фіксації наслідків злочину.

новина оновлюється