Російські війська повторно обстріляли гідротехнічні споруди Кривого Рогу

Російські війська 15 вересня знову обстріляли гідротехнічні споруди у Кривому Розі. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"У нас вкотре "прильоти" у Кривому Розі. Росіяни знову поцілили ракетами по гідротехнічним спорудам. Попередньо, люди не постраждали. На місці ударів працюють рятувальники та аварійні служби. Ворог умисно тероризує нас безкінечними атаками. Але як би важко не було, ми все здолаємо", - написав він.

Вдень він також повідомив, що під ворожий обстріл також потрапив об’єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі, зазначивши, що "масштаби руйнацій уточнюються".

Нагадаємо, що 14 вересня російські війська здійснили масований ракетний обстріл Кривого Рогу, поціливши по греблі Карачунівського водосховища. Через неконтрольований витік біля 100 кубометрів води на секунду річка Інгулець почала виходити з берегів та затоплювати будинки на прилеглих вулицях.

Як повідомив незадовго до нового удару в своєму Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, вода поступово відходить з Кривого Рогу, щоможна спостерігати на прикладі парку імені Мершавцева: напередодні там максимальний рівень води сягав 190 см, вдень у четвер – вже 65 см.

"Ця позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі. Годину тому завершили роботи з установки чергового затвору, що вплинуло на об’єм витоку води. Зараз підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали, та ще семи будинках Центрально-Міського району", - повідомив чиновник.

За його даними, на момент публікації залишалися підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок, роботи з ліквідації тривали повним ходом.