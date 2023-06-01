Російські війська розбомбили музичну школу на Херсонщині (ФОТО)

Російські війська 1 червня скинули авіабомби на село Одрадокамʼянка Тягинської громади Бериславського району, в результаті чого було зруйновано музичну школу. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Втім, зазначається, що люди не постраждали.

В свою чергу, обласна прокуратура повідомляє, що внаслідок ворожих атак у четвер Херсона та інших населені пунктів регіону було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та магазин.

Внаслідок обстрілів у Херсонському та Бериславському районах загалом постраждало близько 15 осіб. Дані ще уточнюються. Слідчі та прокурори провели першочергові заходи для фіксування злочинів РФ.

За процесуального керівництва відповідних окружних прокуратур розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що 11 травня росіяни скинули на Одрадокам'янку осколкові боєприпаси з дрону, через що отримав поранення житель села. 30 квітня у населеному пункті ворог поцілив прямо в житловий будинок, через що на місці загинула 58-річна жінка. За три дні до того в цьому ж селі від поранень, отриманих внаслідок ворожого удару по будинку, на місці загинула 60-річна жінка, а тяжкі поранення отримав її 73-річний чоловік.