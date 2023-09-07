Російські війська вчергове обстріляли Нікополь: є постраждалі (ФОТО)

Двоє людей постраждали 7 вересня внаслідок чергового обстрілу російськими окупаційними військами Нікополя Дніпропетровської області. Про це повідомляють начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак та обласна прокуратура.

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Внаслідок ворожої атаки зі ствольної артилерії осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців – 57-річний чоловік та 52-річна жінка. Постраждалим надали допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

Загорівся приватний будинок. Вогонь рятувальники вже приборкали. Загалом пошкоджені вісім осель місцевих. А ще п'ять господарських споруд та авто. Понівечені дві лінії електропередачі.

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Окрім районного центру, повідомляється про атаку по Марганецькій громаді, але без подробиць. Крім того, вже надвечір російська армія обстріляла Покровську громаду Синельниківського району. Там виникла пожежа. Наслідки атаки уточнюються.