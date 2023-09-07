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Російські війська вчергове обстріляли Нікополь: є постраждалі (ФОТО)
Двоє людей постраждали 7 вересня внаслідок чергового обстрілу російськими окупаційними військами Нікополя Дніпропетровської області. Про це повідомляють начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак та обласна прокуратура.
Внаслідок ворожої атаки зі ствольної артилерії осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців – 57-річний чоловік та 52-річна жінка. Постраждалим надали допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.
Загорівся приватний будинок. Вогонь рятувальники вже приборкали. Загалом пошкоджені вісім осель місцевих. А ще п'ять господарських споруд та авто. Понівечені дві лінії електропередачі.
Окрім районного центру, повідомляється про атаку по Марганецькій громаді, але без подробиць. Крім того, вже надвечір російська армія обстріляла Покровську громаду Синельниківського району. Там виникла пожежа. Наслідки атаки уточнюються.Підписуйтесь на наш Telegram канал