Окупанти вчергове обстріляли Нікополь та Марганць з важкої артилерії: які наслідки

Російські окупаційні війська 18 лютого вчергове обстріляли міста Нікополь та Марганць. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Рашисти лютують. Чотири рази за сьогоднішній день вони обстріляли Нікопольщину. Вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Минулося без жертв, але є руйнування", - зазначив він.

За словами керівника області, в Нікополі російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро, пошкодили вісім багатоповерхівок та обірвали лінію електропередач. У Марганці ж було побито кілька приватних будинків та господарських споруд.

Напередодні ж повідомлялося, що ворожі війська били по Нікопольщині також чотири рази: з важкої артилерії росіяни поцілили по самому Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Легкі поранення отримала 76-річна жінка, було пошкоджено 11 приватних будинків та 10 господарських споруд, побите авто та 3 газогони, обірвано п'ять ліній електропередачі.

16 лютого противник обстрілював Нікопольський район двічі, поціливши по самому Нікополю та Мирівській громаді з важкої артилерії. Тоді минулося без постраждалих. Минулий же обстріл, теж без постраждалих, стався 14 лютого.

Вранці ж 13 лютого росіяни вдарили по Нікополю, внаслідок чого в місті були пошкоджені два приватні підприємства, понівечені кілька будинків, господарських споруд та авто, обірвані дві лінії електропередач, легкі поранення отримав 68-річний чоловік.