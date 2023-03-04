Російські війська вчергове обстріляли Нікопольський район: є загиблі

Дві людини загинули 4 березня внаслідок російських обстрілів по Червоногригорівській громаді Нікопольского району, повідомив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, це 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінію електропередачі та газогін.

Крім того, через обстріл понівечено готель у Нікополі. Як вказав Лисак, обстріли в суботу ворог вів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, що раніше керівник області повідомив, що у ніч на 4 березня російські війська обстріляли Марганецьку громаду, а в вранці - Нікополь.

В останньому були пошкоджені приватне підприємство та чотири будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди, одна з яких зайнялася. Втім, вогнеборці пожежу загасили. Постраждалих при цьому не було.