Російські війська вчергове обстріляли Вовчанськ: є загиблий (ФОТО)

Одна цивільна людина загинула вдень 31 травня в результаті обстрілу російськими військовими прикордонного Вовчанська, повідомляє Головне управління поліції в Харківській області.

За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню. В результаті не сумісні з життям травми отримав місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні будинки, горіли торговельні павільйони на ринку.

На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчі відкрили провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, загиблому чоловіку було 60 років. Крім того, ще одна людина зазнала поранення.

Фото: ГУ НП в Харківській області

Нагадаємо, що вранці, звітуючи про останню добу, Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено будівлі, сталися пожежі, поранення зазнав 72-річний чоловік. Днем раніше у Вовчанську було обстріляно елеватор, зерносховище та інші об'єкти промисловості.