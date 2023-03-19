Російські війська вдарили по прифронтовому селу біля Запоріжжя: троє загиблих

Три людини загинули та дві були поранені в результаты російського обстрілу села Кам'янське Василівської громади 19 березня. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що удар по житловому будинку було здійснено з реактивної системи залпового вогню "Град". Пораненим надається допомога. Інших подробиць чи фото наслідків події наразі не наводиться.

"Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців. Подумайте про свою безпеку та залишайте небезпечні території!" - додали в ОВА.

Нагадаємо також, що цього тижня у Кам'янському внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення ноги 53-річний чоловік. Обстрілювалися й території Кушугумської та Комишуваської громади: зокрема, в останній осколкове поранення отримала 80-річна мешканка села Зарічне.

Зазначимо, що влада Запорізької області нині розглядає можливість примусової евакуації сімей з дітьми з прифронтових населених пунктів при суттєвому збільшенні обстрілів.