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Російські війська вдарили ракетою по багатоповерхівці в Миколаєві. Є жертви
Війська Російської Федерації вночі 11 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Ціллю ворога стали житлові будинки. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.
Війська Російської Федерації вночі 11 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Ціллю ворога стали житлові будинки. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував нічний обстріл: "Тварини у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. 2-є загиблих, 2-є поранених".
Крім того, армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 11 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії.Підписуйтеся на наш YouTube канал