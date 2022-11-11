Російські війська вдарили ракетою по багатоповерхівці в Миколаєві. Є жертви

Війська Російської Федерації вночі 11 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Ціллю ворога стали житлові будинки. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

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Війська Російської Федерації вночі 11 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Ціллю ворога стали житлові будинки. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Росіяни вбили двох людей у Миколаєві. Фото: Telegram Сенкєвича

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував нічний обстріл: "Тварини у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. 2-є загиблих, 2-є поранених".

Сили ДСНС ліквідують наслідки атаки. Фото: Telegram Сєнкевича

Крім того, армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 11 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії.