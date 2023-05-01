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Російські війська відкрили вогонь по двох населених пунктах на Харківщині: є постраждалі (ФОТО)
У понеділок, 1 травня, під ворожий вогонь у Харківській області потрапили с. Кучерівка Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу Кучерівки поранення отримав цивільний чоловік 65 років, Вовчанська — 57-річний чоловік. Обох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.
У Куп’янському районі також зафіксували пошкодження трьох приватних будинків та господарчих споруд внаслідок обстрілу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Протягом попердньої доби, 30 квітня, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" було пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок. Тоді окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по центру Куп'янська.