Російські війська відкрили вогонь по двох населених пунктах на Харківщині: є постраждалі (ФОТО)

У понеділок, 1 травня, під ворожий вогонь у Харківській області потрапили с. Кучерівка Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Внаслідок обстрілу Кучерівки поранення отримав цивільний чоловік 65 років, Вовчанська — 57-річний чоловік. Обох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

У Куп’янському районі також зафіксували пошкодження трьох приватних будинків та господарчих споруд внаслідок обстрілу.

Протягом попердньої доби, 30 квітня, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" було пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок. Тоді окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по центру Куп'янська.