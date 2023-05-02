Російські війська відкрили вогонь по Херсонщині: одна людина загинула

Ввечері 2 травня окупаційні війська РФ атакували селище Козацьке Новокаховської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Також в другій половині дні ворог відкрив артилерійський вогонь по Дніпровському Білозерської громади. Внаслідок цього удару поранення отримала 78-річна жінка, її госпіталізували у важкому стані.

"Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені. Співчуття рідним та вічна пам'ять загиблих від рук цих нелюдів! Скорішого одужання пораненим!", — прокоментували в ОВА.

Цього ж дня ворог вкотре вкрив вогнем села Кізомис та Велетенське. Через обстріл останнього загинув 28-річний чоловік.

Напередодні, 1 травня загарбники 71 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.