Російські війська вранці нанесли удар по Хмельницькій області

Армія країни-агресора РФ у четвер, 6 жовтня, завдала ракетного удару по території Хмельницької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні коло 6 години в Шепетівському районі Хмельницької області зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором", - зазначив він.

За його словами, одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає.

Інша ракета впала на пустирі.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків", - підкреслив Гамалій.

Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Наразі рух потягу відновлено.

Зазначимо, 24 серпня російські війська завдали два удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району Хмельницької області.