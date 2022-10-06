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Російські війська вранці нанесли удар по Хмельницькій області
Армія країни-агресора РФ у четвер, 6 жовтня, завдала ракетного удару по території Хмельницької області.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Сьогодні коло 6 години в Шепетівському районі Хмельницької області зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором", - зазначив він.
За його словами, одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Інша ракета впала на пустирі.
"За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків", - підкреслив Гамалій.
Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.
Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Наразі рух потягу відновлено.
Зазначимо, 24 серпня російські війська завдали два удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району Хмельницької області.