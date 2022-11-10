Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина

Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина

Армія Російської Федерації за останню добу 71 раз атакувала Запорізьку область. Під ворожий вогонь потрапили 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. Про це повідомив зранку 10 листопада керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області в регіоні ціллю окупантів стали наступні населені пункти: Гуляйполе, Успенівка, Тимирівка, Шевченко, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Дорожнянка, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Новоданилівка, Червоне, Степногірськ, Малі Щербаки, Кам'янське.

Фото 2 — Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина
Фото 3 — Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина
Фото 4 — Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина
Фото 5 — Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина
Фото 6 — Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина
Фото 7 — Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина
Фото 8 — Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина
Фото 9 — Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина

Громадяни повідомили про руйнування 11 будівель внаслідок російської агресії. За інформацією Тимошенко, одна людина дістала поранення.

Очільник Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що близько 07:00 10 листопада ворог 2 ракетами, ймовірно С-300, вдарив по агропідприємству, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Раніше, 8 листопада, армія країни-агресора випустила ракети С-300 по одному з сіл Запорізької області.

До цього повідомлялося, що в ніч на 6 листопада окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову будівлю комерційного підприємства, одна людина загинула.

Автор:
Віта Молодан