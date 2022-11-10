Російські війська за добу 71 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування, постраждала одна людина

Армія Російської Федерації за останню добу 71 раз атакувала Запорізьку область. Під ворожий вогонь потрапили 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. Про це повідомив зранку 10 листопада керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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За повідомленням ГУНП у Запорізькій області в регіоні ціллю окупантів стали наступні населені пункти: Гуляйполе, Успенівка, Тимирівка, Шевченко, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Дорожнянка, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Новоданилівка, Червоне, Степногірськ, Малі Щербаки, Кам'янське.

Громадяни повідомили про руйнування 11 будівель внаслідок російської агресії. За інформацією Тимошенко, одна людина дістала поранення.

Очільник Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що близько 07:00 10 листопада ворог 2 ракетами, ймовірно С-300, вдарив по агропідприємству, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Раніше, 8 листопада, армія країни-агресора випустила ракети С-300 по одному з сіл Запорізької області.

До цього повідомлялося, що в ніч на 6 листопада окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову будівлю комерційного підприємства, одна людина загинула.