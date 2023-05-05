Російські війська за добу обстріляли чотири райони Харківщини, спалахнули пожежі

Російські окупаційні війська 4 травня обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області з артилерії, мінометів та іншого озброєння.

Під вородий вогонь потрапили Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли Червону Зорю, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Вільхуватка, Западне, Лиман Перший, Ізюмське та інші населені пункти.

Синєгубов зазначив, що обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Окрім цього, на Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора, у селі Нікополь Ізюмського району під час робіт у полі на невідомому вибуховому предметі підірвався трактор. 37-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований. Зараз медики надають йому необхідну допомогу.

Протягом 3 травня під ворожий вогонь росіян потрапили прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.