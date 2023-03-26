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Російські війська за добу три рази обстріляли Херсон. Є постраждалі

Обстріл Херсона, обстріл Херсонської облсті
Росіяни обстрілюють Херсон фактично щоденно. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Протягом доби 25 березня військові Російської Федерації тричі відкривали вогонь по Херсону. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію і будівлю школи.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок російських атак 9 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом за минулу добу противник здійснив 49 обстрілів по мешканцям Херсонської області. Росіяни випустили 210 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 91 особу", - додав Прокудін.

Відомо, що 25 березня російські окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. До цього, за добу, 24 березня, російські окупаційні війська убили двох людей в Херсонській області. Ще шестеро осіб дістали поранення. 

Протягом доби 23 березня армія РФ 74 рази відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Зокрема,12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.

Автор:
Віта Молодан