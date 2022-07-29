Російські війська за ніч обстріляли два райони Дніпропетровщини

В ніч з 28 на 29 липня російські окупаційні війська нанесли удари по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області. Про це в Facebook повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

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"По Нікополю російська армія поцілила з "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди", – розповів Резніченко.

У Криворізькому районі окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду.

В Нікополі росіяни пошкодили лінію електропередач, в результаті кілька тисяч приватних будинків лишилися без світла. Резніченко уточнив, що ранених та загиблих в результаті атаки немає.

На місці влучання снарядів працюють сили ДСНС та аварійні бригади електриків.

Раніше під ворожий вогонь потрапили Криворізька та Апостолівська громади Дніпропетровської області. Зокрема, тоді росіяни пошкодили кілька будинків, зачепили водопровід та газовід. До цього, в ніч на 26 липня, армія країни-агресора РФ вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.