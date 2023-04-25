Російські війська завдали 111 ударів по 20 містам і селам у Запорізькій області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за останню добу терористичні війська завдали 111 ударів по 20 містам і селам на лінії розмежування: 91 артобстріл, 5 авіаударів, 5 з РСЗВ та 10 атак із застосуванням БПЛА.

Наразі надійшло 11 повідомлень про руйнування інфраструктури.

"Російські снаряди трощать комунальні мережі, домівки та майно людей!, - зазначив Малашко.

Він наголосив, що кожен факт воєнного злочину проти українців буде зафіксовано, а ворог обов'язково відповість за скоєне.

Нагадаємо, російські війська за добу, 23 квітня, атакували Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 міст і сіл Запорізької області з різних видів озброєння.