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Російські війська завдали 111 ударів по 20 містам і селам у Запорізькій області
Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, за останню добу терористичні війська завдали 111 ударів по 20 містам і селам на лінії розмежування: 91 артобстріл, 5 авіаударів, 5 з РСЗВ та 10 атак із застосуванням БПЛА.
Наразі надійшло 11 повідомлень про руйнування інфраструктури.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Російські снаряди трощать комунальні мережі, домівки та майно людей!, - зазначив Малашко.
Він наголосив, що кожен факт воєнного злочину проти українців буде зафіксовано, а ворог обов'язково відповість за скоєне.
Нагадаємо, російські війська за добу, 23 квітня, атакували Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 міст і сіл Запорізької області з різних видів озброєння.