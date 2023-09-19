Російські війська завдали 6 авіаударів по Оріхову й Роботиному

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 18 вересня ворог завдав 107 ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 87 артилерійських обстрілів прийшлися по території Зарічного, Залізничного, Левадного, Полтавки, Чарівного, Ольгівського, Лугівського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Крім того, зафіксовано 6 авіаударів по Оріхову й Роботиному, РСЗВ-обстріли Новодарівки та Плавнів.

Також ворог атакував 12 БПЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку, Малинівку, Кам'янське, Малі Щербаки та Плавні.

За добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, напередодні внаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримали жінки 71 та 53 років, їх доправили до лікувальної установи.