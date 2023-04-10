Російські війська завдали авіаційних та ракетних ударів по Запорізькій області. Є загиблі та поранені

Окупаційні сили Російської Федерації протягом доби 9 квітня завдали 26 авіаційних та 4 ракетних удари по Запорізькій області. Внаслідок обстрілів є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі.

Про це повідомили Запорізька обласна державна адміністрація та Генеральний штаб ЗСУ.

Під ворожий вогонь потрапили об’єкти цивільної інфраструктури. По них загарбники з ЗРК С-300 запустили 2 ракети.

У Василівському та Пологівському районах за добу зафіксували 31 нове руйнування. Крім людських домівок та господарчих споруд російські війська зруйнували сучасний освітній заклад в одному з сел регіону.

У Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області уточнили, що у результаті авіаційного удару по одній із громад Пологівського району, зруйновано двоповерховий корпус школи. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено 3 приватні домоволодіння.

Внаслідок удару загорілися зруйновані будівельні конструкції навчального закладу.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м. Фото: Facebook ДСНС

Загалом за добу ворог здійснив на території Запорізької області три авіаційні атаки, одна з застосуванням БПЛА та 58 артилерійських обстрілів.

Раніше внаслідок масованої збройної атаки на Запорізьку область поранення отримали семеро громадян.