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Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)

Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: поліція Краматорська

Російські війська близько 10 години ранку 29 вересня завдали чотири ракетних удари по Краматорську Донецької області. Судячи з опублікованих фото, під обстрілом опинився мікрорайон Станкобуд в північній частині міста.

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Як повідомляє міське управління поліції, в результаті пошкоджено багатоповерхівки, приміщення 2-ї міської лікарні, а також будівля колишнього інтернату.

Правоохоронці задокументували наслідки атаки, провівши огляд місць влучання, зафіксувавши поранення та руйнування та вилучивши уламки снарядів. Матеріали передано до Служби безпеки України для розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Фото 2 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 3 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 4 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 5 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 6 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 7 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 8 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 9 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 10 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Краматорське міське управління поліції
Фото 11 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 12 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 13 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 14 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 15 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 16 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 17 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 18 — Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер та начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, відомо про 11 поранених внаслідок ракетних ударів. Один з них знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо також, що 26 вересня російські окупаційні війська обстріляли центр Краматорська та центр сусіднього з ним Слов'янська.

Зазначимо також, що у ніч на 29 вересня російська армія нанесла ракетні удари по житлових кварталах Дніпра. Відомо про щонайменше трьох загиблих, серед яких одна дитина, та п’ятьох поранених.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов