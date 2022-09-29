Російські війська завдали чотири ракетних удари по Краматорську: 11 поранених (ФОТО)

Російські війська близько 10 години ранку 29 вересня завдали чотири ракетних удари по Краматорську Донецької області. Судячи з опублікованих фото, під обстрілом опинився мікрорайон Станкобуд в північній частині міста.

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Як повідомляє міське управління поліції, в результаті пошкоджено багатоповерхівки, приміщення 2-ї міської лікарні, а також будівля колишнього інтернату.

Правоохоронці задокументували наслідки атаки, провівши огляд місць влучання, зафіксувавши поранення та руйнування та вилучивши уламки снарядів. Матеріали передано до Служби безпеки України для розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Краматорське міське управління поліції Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер та начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, відомо про 11 поранених внаслідок ракетних ударів. Один з них знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо також, що 26 вересня російські окупаційні війська обстріляли центр Краматорська та центр сусіднього з ним Слов'янська.

Зазначимо також, що у ніч на 29 вересня російська армія нанесла ракетні удари по житлових кварталах Дніпра. Відомо про щонайменше трьох загиблих, серед яких одна дитина, та п’ятьох поранених.