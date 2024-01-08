Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні: в ОВА розповіли про наслідки

Вранці 8 січня по всій території України було оголошено повітряну тривогу.Країна-агресор РФ атакувала мирні українські міста аеробалістичними ракетами «Кинжал» та крилатами ракетами. Вибухи пролунали у Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпрі, Хмельницькому та Харкові. Одна людина загинула, є потерпілі.

У Запоріжжі прогриміло щонайменше 5 вибухів

Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками.

Внаслідок ракетної атаки відомо про чотирьох постраждалих.

На Дніпропетровщині загинула людина

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 24 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі – троє людей можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр.

Окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари

За попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.

На Хмельниччині на місцях ударів працюють рятувальники

Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало 6 вибухів, повідомили в Хмельницькій ОВА.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюються.