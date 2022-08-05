Російські війська завдали масових ракетних ударів по Харкову — трьох людей госпіталізували

В ніч з 4 на 5 серпня окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. В результаті двоє чоловіків та одна жінка дістали поранення, їх госпіталізували.

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Про це повідомив мер Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Терехов уточнив, що окупанти обстріляли велику частину Павлова Поля. Руйнувань зазнали житлові будинки, навчальні заклади. У багатьох квартирах вибито вікна. Є інформація про осколкові прильоти до квартир городян.

"Павлове Поле – район, де немає жодної військової інфраструктури. Це черговий акт знищення харків'ян та їх залякування. Дотримуйтесь правила двох стін, якщо ви вдома. Якщо в укриттях – не залишайте їх", — звернувся мер до харків'ян.

Нагадаємо, вночі 4 серпня у Харкові окупанти поцілили в адміністративну будівлю Немишлянського районі міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що ніхто не постраждав, пожежа також не виникала.

До цього повідомлялося, що протягом доби 3 серпня російські війська атакували Чугуївський та Харківський райони області. Від обстрілів зі сторони росіян загинув чоловік 58 років у Чугуїв, як з'ясувалося, він — громадянин РФ.