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Російські війська завдали ударів по Донецькій області — є загиблі та поранені (ФОТО)
В ніч на 25 березня та зранку окупанти з Росії завдали численних ударів по ряду населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак дві людини загинули.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Загарбники вбили людей в у Бахмуті та Орлівці. Ще 3 людини в області дістали поранення. Водночас наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Відомо, що люди дістали поранення у Первомайському, Бахмуті та Часовоярській громаді. У Часовому Ярі росіяни пошкодили обстрілами щонайменше 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки та газопровід.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Лисичанському напрямку пошкоджено приватні будинки на двох вулицях у Сіверську, тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.
Напередодні російська армія обстріляла з ЗРК С-300 Констянтинівку Донецької області. Одна з ракет влучила у будівлю "Пункту незламності”. Внаслідок влучання ракети загинуло троє людей.
Крім того, 23 березня три російські ракети влучили в Авдіївський коксохімічний завод. Тоді двоє дюдей загинуло, 7 будинків зазнали пошкоджень.