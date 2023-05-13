Російські війська завдали ударів по Миколаєву. Є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)

В ніч на 13 травня окупаційні сили Російської Федерації здійснили чергову масовану атаку на Україну. Під ворожий вогонь, зокрема потрапив Миколаїв. Внаслідок атаки троє людей постраждали.

Про це повідомили начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріл Миколаєва відбувся вночі 13 травня, о 01:23. За попередньою інформацією, окупанти атакували ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Внаслідок влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві.

Також виникли пожежі на обох об'єктах, які були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Рятівники загасили пожежу в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку площею 40 кв. м. В цій же будівлі ліквідували займання в приміщенні об'єкта площею 70 кв. м.

Один ворожий ударний БПЛА Shahed-136/131 збили в небі над Миколаївською областю. Також відомо 12 травня, о 16:42 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих не виявили.

Напередодні, в ніч на 7 травня російські війська здійснили ракетний обстріл Миколаївської області. Тоді було пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території.

Крім того, в ніч на 27 квітня росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С300, було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, є жертви та постраждалі.