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Російські війська знову обстріляли Донеччину: в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілів. Фото: голова Донецької ОВА
Наслідки обстрілів. Фото: голова Донецької ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, в ніч на 3 травня ворог вдарив по Костянтинівці, а протягом доби 2 травня обстріляв низку населених пунктів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни ударили по Костянтинівці дронами-камікадзе. Також вдень місто зазнало артобстрілу — поранено одну людину, пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків", - зазначив він.

Крім того, на Волноваському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Новоукраїнці.

На Донецькому напрямку ворог двічі обстріляв Курахівську громаду, внасідок чого одна людина дістала поранення. Також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Північному Торецької громади. Протягом доби відбувалися обстріли сіл Соледарської громади.

"Всього за добу росіяни поранили трьох жителів Донеччини", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 1 травня у Донецькій області поранення дістали двоє людей.

Автор:
Ніна Комащенко