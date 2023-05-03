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Російські війська знову обстріляли Донеччину: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, в ніч на 3 травня ворог вдарив по Костянтинівці, а протягом доби 2 травня обстріляв низку населених пунктів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Серед ночі росіяни ударили по Костянтинівці дронами-камікадзе. Також вдень місто зазнало артобстрілу — поранено одну людину, пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків", - зазначив він.
Крім того, на Волноваському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Новоукраїнці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На Донецькому напрямку ворог двічі обстріляв Курахівську громаду, внасідок чого одна людина дістала поранення. Також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Північному Торецької громади. Протягом доби відбувалися обстріли сіл Соледарської громади.
"Всього за добу росіяни поранили трьох жителів Донеччини", - повідомив Кириленко.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів 1 травня у Донецькій області поранення дістали двоє людей.