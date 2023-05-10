Російські війська знову обстріляли Донеччину: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 9 травня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Напередодні ввечері внаслідок артобстрілу в Часовоярській громаді загинув французький журналіст Арман Солдін. Співчуваю рідним та близьким журналіста і дякую всім, хто, ризикуючи власним життям, продовжує розповідати правду про нашу війну", - зазначив він.

На Волноваському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинки в Новоукраїнці.

На Донецькому напрямку 6 разів під обстріли потрапляла Курахівська територіальна громада: пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоповерхівки у Кураховому, 1 будинок в Острівському. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці, Мар'їнці та Очеретинській територіальній громаді.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів у Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 4 приватні будинки та адмінбудівлю. На території громади пошкоджено також 3 будинки в Новодмитрівці. Ще 4 будинки пошкоджено у Васюківці.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Зарічному та 3 у Ямполі. У Сіверську пошкоджено адмінбудівлю, у Званівці — 4 будинки.

Нагадаємо, раніше про загибель свого відеожурналіста у Донецькій області повідомила французька інформаційна агенція AFP.

Арман Солдін був громадянином Франції. Він почав працювати на AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім перевівся до Лондона. Він увійшов до першої групи журналістів AFP, яку відправили в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, і прибув наступного дня.

За даними Національної спілки журналістів України, Солдін став 59-м представником медіа, який загинув з часу повномасштабного вторгнення, та 14-м журналістом, якого вбили росіяни під час виконання професійних обов’язків.