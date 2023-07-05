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Російські війська знову обстріляли Донеччину: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Донецької області. Вночі ворог вдарив ракетами по Дружківці, а протягом дня 4 липня обстріляв низку міст і сіл області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — пошкоджено будинок", - зазначив він.
Крім того, зранку 5 липня росіяни обстріляли Максимівку на Волноваському напрямку з "Градів", обійшлося без жертв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Красногорівки і Георгіївки Мар'їнської громади. Напередодні росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку. У Курахівській громаді внаслідок російських обстрілів одна людина загинула у Дальньому, також там пошкоджено 3 будинки.
На Горлівському напрямку через обстріли пошкоджено будинок у Костянтинівці і трансформатор у Північному Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.
На Лисичанському напрямку внаслідок атак ворога зруйновано 4 будинки у Переїзному і пошкоджено 2 будинки у Званівці.
"Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини", - повідомив Кириленко.
Зазначимо, росіяни щодня обстрілюють Донецьку область. Зокрема, ввечері 2 липня ворог завдав ракетного удару по Покровську, внаслідок чого одна людина загинула.