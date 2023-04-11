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Російські війська зруйнували підприємство та пошкодили будинок в Харківській області
Окупаційні сили Російської Федерації протягом доби 10 квітня атакували прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок російських обстрілів села Кучерівка Куп'янського району зруйновано цивільне підприємство. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок.
Загалом протягом дня окупанти тричі обстріляли з артилерії Вовчанськ Чугуївського району. За інформацією ОВА, постраждалих внаслідок атак немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети", — уточнив Синєгубов.
Нагадаємо, напередодні у Куп'янському районі через ворожі обстріли з РСЗВ "Град" сталася лісова пожежа. До цього, 8 квітня, окупанти завдали ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років.