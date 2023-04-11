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Події
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Російські війська зруйнували підприємство та пошкодили будинок в Харківській області

обстріл харківській області, обстріл харківської області
Фото: Facebook Олега Синєгубова

Окупаційні сили Російської Федерації протягом доби 10 квітня атакували прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Фото 2 — Російські війська зруйнували підприємство та пошкодили будинок в Харківській області
Фото: Facebook Олега Синєгубова

Внаслідок російських обстрілів села Кучерівка Куп'янського району зруйновано цивільне підприємство. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок.

Фото 3 — Російські війська зруйнували підприємство та пошкодили будинок в Харківській області
Фото: Facebook Олега Синєгубова

Загалом протягом дня окупанти тричі обстріляли з артилерії Вовчанськ Чугуївського району. За інформацією ОВА, постраждалих внаслідок атак немає.

"В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети", — уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні у Куп'янському районі через ворожі обстріли з РСЗВ "Град" сталася лісова пожежа.  До цього, 8 квітня, окупанти завдали ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років.

Автор:
Віта Молодан