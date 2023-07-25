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Російські військові атакували Дніпропетровську область. Є руйнування (ФОТО)

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Наслідки російського обстрілу Нікопольського району. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія двічі за ніч завдавала ударів по Дніпропетровській області. В регіоні ціллю ворога була Мирівська громада Нікопольського району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак.

Фото 2 — Російські військові атакували Дніпропетровську область. Є руйнування (ФОТО)
В Нікопольському районі зафіксували руйнування внаслідок атаки в ніч на 25 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Для атаки загарбники задіяли артилерійські установки. Окупанти випустили півдесятка снарядів з важкої артилерії.

Фото 3 — Російські військові атакували Дніпропетровську область. Є руйнування (ФОТО)
Двоє будинків пошкоджені внаслідок атаки на Дніпропетровську область в ніч на 25 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки. Зафіксували пошкодження двох, а також трьох господарчих споруд. Ушкоджені також авто та лінія електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Фото 4 — Російські військові атакували Дніпропетровську область. Є руйнування (ФОТО)
Наслідки нічного обстрілу Нікопольського району, 25 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Нікополя 21 липня троє людей отримали поранення. Того ж дня по Марганецькій громаді окупанти вдарили з важкої артилерії.

Автор:
Віта Молодан