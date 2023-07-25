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Російські військові атакували Дніпропетровську область. Є руйнування (ФОТО)
Російська армія двічі за ніч завдавала ударів по Дніпропетровській області. В регіоні ціллю ворога була Мирівська громада Нікопольського району.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак.
Для атаки загарбники задіяли артилерійські установки. Окупанти випустили півдесятка снарядів з важкої артилерії.
Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки. Зафіксували пошкодження двох, а також трьох господарчих споруд. Ушкоджені також авто та лінія електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Нікополя 21 липня троє людей отримали поранення. Того ж дня по Марганецькій громаді окупанти вдарили з важкої артилерії.