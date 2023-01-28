Російські військові атакували Сумщину — зруйнували будинок

Військові Російської Федерації 28 січня завдали удару по прикордонних районах Сумської області. Внаслідок атаки зафіксували численні руйнування, один будинок фактично зруйновано.

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Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

Загалом унаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 житлових будинків і кілька інших споруд.

"Російська армія в результаті чергового обстрілу зруйнувала житловий будинок в прикордонному населеному пункті Сумщини. Близько 13:30 надійшла інформація про 1 вибух, який спричинив, імовірно авіаудар, в центральній частині н.п. Середина-Буда", — розповіли в ОК.

Інформація про постраждалих серед місцевого населення уточнюється.

Напередодні, 23 січня, армія РФ обстріляла будинок багатодітної родини в Есманьській громаді Сумської області. Тоді внаслідок атаки були постраждалі.

Крім того, раніше внаслідок мінометного обстрілу села Студенок Есманської громади Сумської області було пошкоджено з десяток будинків, один зруйновано повністю, в останньому поранень зазнав хлопець.