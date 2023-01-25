Російські військові обстріляли Берислав: є загиблі

Військові Російської Федерації 25 січня відкрили вогонь по Бериславу Херсонської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

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Вдень окупанти цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди.

Внаслідок обстрілу також троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Крім того, російські окупаційні війська протягом доби 24 січня 52 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Напередодні окупанти обстріляли підприємство, річпорт та хлібокомбінат у Херсоні.Тоді через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.